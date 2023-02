Ein batterieelektrischer Mercedes-Benz eActros Prototyp fährt jetzt für die Paulaner Getränke und Service GmbH (Paulaner GSG). Die für die Verteilung ihrer Produkte zuständige Logistiksparte der Traditionsbrauerei Paulaner setzt den eActros testweise für den Transport von palettierten Fässern und Kisten ein. Der eActros versorgt so die Gastronomie und ausgewählte Getränkemärkte im Großraum München mit Bieren, alkoholfreien Getränken sowie Veranstaltungsinventar und Werbemitteln wie Gläser und Krüge. Dabei startet der E-Lkw seine tägliche Tour vom Logistikstandort der Paulaner GSG in Gräfelfing, am westlichen Stadtrand Münchens, und legt pro Tag zwischen 100 und 200 Kilometer zurück. Die Batterien des eActros werden nach den Tagestouren über Nacht auf dem Betriebshof der Paulaner Brauerei aufgeladen.

Seit 2020 befindet sich der eActros in der zweiten Phase seiner 2018 gestarteten Praxiserprobung unter dem Titel „Innovationsflotte“. Paulaner vervollständigt die Testserie des E-Lkw für den schweren Verteilerverkehr. Mercedes-Benz Lkw plant den Start der Serienproduktion des eActros im Werk in Wörth am Rhein für das zweite Halbjahr 2021. Rico Claassen, Großkundenmanagement bei Mercedes-Benz Lkw: „Unsere eActros Prototypen beweisen sich schon seit 2018 im Dauereinsatz bei verschiedenen Kunden in Deutschland und weiteren europäischen Ländern. Wir freuen uns sehr, dass der eActros jetzt auch für Paulaner fährt. Die Erprobung im Großraum München komplettiert nun die Kundeneinsätze unserer eActros ‚Innovationsflotte‘.“

Jörg Metzner, Geschäftsführer der Paulaner Getränke und Service GmbH: „Mit sechs Niederlassungen in der Region Oberbayern bieten wir ein Sortiment von rund 550 Getränkeartikeln und mehr als 350 weiteren Gastronomie-Artikeln und beliefern unsere Kunden bis in den Getränkekeller. Trotz aktuell geschlossener Gastronomie beliefern wir weiter je nach Bedarf unsere Kunden. Dabei spielt für uns in der Logistikkette der Aspekt umweltbezogene Nachhaltigkeit eine immer wichtigere Rolle. Der lokal CO2-neutrale eActros, so zeigt die Testphase, fügt sich hier ideal in unseren Anwendungsfall – den schweren Verteilerverkehr im urbanen Raum.“