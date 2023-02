Den Blick stets nach vorne gerichtet und seine Zielstrebigkeit neue Ideen zu verwirklichen, waren prägende Charaktereigenschaften von Anton Baumgartner. Ihm ist es zu verdanken, dass 1972 in Straßwalchen der Lagermax Autoterminal entwickelt wurde und die bis dahin am Lagermax Hauptsitz in Salzburg abgewickelten Tätigkeiten dorthin verlagert wurden. Gleichzeitig wurde das Angebot im Fahrzeugsektor kontinuierlich ausgebaut. Somit präsentierte sich Lagermax bereits damals gegenüber den Automobilherstellern als umfassender Dienstleister weit über den Fahrzeugtransport hinaus.

Für seine Verdienste und Leistungen erhielt Anton Baumgartner als Salzburger Unternehmerpersönlichkeit im Jahr 1986 das Goldenen Verdienstzeichens des Landes Salzburg. 1990 eröffnete Lagermax Autotransport unter Federführung von Anton Baumgartner die erste Auslandsniederlassung im ungarischen Budaörs nahe Budapest. Schon frühzeitig erkannte der Unternehmer das wirtschaftliche Potential im damaligen „Osteuropa“.

Ungarn wurde für die einzelnen Geschäftsbereiche von Lagermax zur „Blaupause“ für künftige Expansionsschritte in Ost- und Südosteuropa. Die Lagermax Gruppe erwirtschaftete im Jahr 2020 einen Gesamtumsatz von 501 Millionen Euro, betreibt in 12 Ländern eigene Niederlassungen und zählt über 3.500 Beschäftigte.