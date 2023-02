Und zwar wortwörtlich, denn „T“ steht für Tough. Der T-Way zeichnet sich durch seine Geländetauglichkeit, Belastbarkeit und Verbindungssteifigkeit aus. Von seinem Vorgänger übernimmt er die Robustheit des 10 mm starken Leiterrahmens, der mit einer Verwindungssteifigkeit von 177 kNm Maßstäbe setzt. Die Vorderachse hat eine maximale Achslast von bis zu 9 Tonnen, der Radaußenantrieb in Form eines Planetengetriebes an der Hinterachse ist Standard. Das komplett neue Heavy-Duty-Hinterradaufhängungssystem für Tandemachsen optimiert das Fahrzeuggewicht (325 kg weniger als beim Trakker) und verbessert die Geländegängigkeit durch eine größere Bodenfreiheit und einen besseren Böschungswinkel. Ganz abgesehen davon verfügt der T-Way mit seinen Fahrgestell- und Sattelzug Varianten über das breiteste Angebot an Antriebsoptionen: Hinterradantrieb bei den 6x4 und 8x4 Fahrgestellen und Sattelzugmaschinen, Allradantrieb bei den 4x4 und 6x6 Fahrgestellen und Sattelzugmaschinen sowie bei den 8x8 Fahrgestellen. Die Allradpalette wurde mit 4, 4,2 und 4,5 Metern Radstand erweitert. Die neue elektrische und elektronische HI-MUX-Architektur ist voll kompatibel mit den Steuerungssystemen der neuesten Generation. Das neue PTO-Portfolio umfasst unter anderem auch einen neuen Hochleistungs-Sandwich-PTO, der ein Drehmoment von bis zu 2.300 Nm liefert. Diese Vielseitigkeit, die Sortimentsbreite und -tiefe und die große Auswahl an Varianten machen den T-Way zum perfekten Lkw für alle Einsatzgebiete und Aufbauvarianten.