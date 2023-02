Die Reduktion des CO2-Ausstosses stehen bei McDonald’s und HAVI im Fokus, deshalb findet der Klimaschutz auf unterschiedlichen Ebenen statt: Der Einkauf bei einheimischen Lieferanten führt zu kurzen Transportwegen und entsprechend tiefen CO2-Emissionen. Zudem legen die Güter von McDonald’s 55 Prozent der Transportkilometer vom HAVI-Logistikzentrum in Oensingen in die Restaurants per Bahn zurück. Der Kombi-Verkehr war eine erste grosse Pioniertat von HAVI und McDonald’s. Seit 2009 konnte McDonald’s Schweiz dank dieser Massnahmen und dem Einsatz von Ökostrom aus Wasserkraft die CO2-Emissionen in den Restaurants um 45 Prozent reduzieren.