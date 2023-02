Fahrverbot : Frankreich hebt Lkw-Fahrverbote an bestimmten Tagen im Mai teilweise auf

Per Erlass vom 28. April 2021 werden die Lkw-Fahrverbote an einigen Tagen im Monat Mai unter bestimmten Voraussetzungen ausgesetzt, damit die Lkw-Fahrer an Christi Himmelfahrt nach Hause kommen.