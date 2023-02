Mitte Juli traten bei der European Truck Challenge 2021, des Nutzfahrzeug-Fachmagazins KFZ-Anzeiger, drei Boliden gegeneinander an. Insbesondere Kraftstoffverbrauch und Fahrkomfort standen im Mittelpunkt des Lkw-Vergleichstests. In diesem Jahr bestand das Teilnehmerfeld aus einem MAN TGX 18.470 GM (346 kW/2.400 Nm), Mercedes-Benz Actros 1845 Streamspace (330 kW/2.200) und Scania R 450 (331 kW/2.350 Nm), jeweils mit mittelgroßer Fahrerkabine ausgestattet. Ausgiebig getestet wurde vom 12. bis 16. Juli auf der hauseigenen KFZ-Anzeiger-Teststrecke auf der A7 zwischen Kassel und Bockenem in Südniedersachsen. Die genauen Ergebnisse werden im November bekanntgegeben. Den europäischen Vergleichstest ETC gibt es seit 2009. Unter dem Vorsitz des Fachmagazins KFZ-Anzeiger sind mittlerweile auch zahlreiche europäische Fachzeitschriften an diesem erprobten Lkw-Test beteiligt, darunter auch TRAKTUELL.