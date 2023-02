Die Zusammenarbeit zwischen Iveco, Engie und Vulcangas hat ein Jahr nach der Eröffnung der Tankstelle an der Strada delle Cascinette in Turin ein wichtiges Etappenziel erreicht: Sie ist nach eigenen Angaben die erste Tankstelle im Nordwesten Italiens, die mit Bio-LNG und Bio-CNG einen zu 100 Prozent grünen und in Italien produzierten Kraftstoff liefert. Das an der Tankstelle vertriebene Bio-Gas wird in einer Anlage in der Provinz Lodi produziert, gereinigt und verflüssigt. Durch die Lieferung dieses erneuerbaren Kraftstoffs wird die Tankstelle zum letzten Glied einer zu 100 Prozent grünen Energieversorgungskette.

Thomas Hilse, Iveco Brand President, erklärt: „Der emissionsfreie Güterverkehr ist Wirklichkeit. Mit dem Iveco S-Way NP haben wir die Technologie, um das zu erreichen, und ab heute haben wir hier auch die Versorgung mit Bio-LNG und Bio-CNG. Die Produktion und das Angebot dieses erneuerbaren Kraftstoffs wachsen schnell, und weitere Tankstellen wie diese werden zeitnah in Betrieb gehen. Der Prozess beschleunigt sich, und schon bald werden wir in Italien völlig emissionsfrei mit LNG und CNG fahren können."