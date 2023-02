Als Vertriebspartner des österreichischen Herstellers MUP technologies GmbH bietet die Quantron AG das Fahrzeug in zwei Serien an: als Geräteträger in der M-Serie und als Transporter in der T-Serie. Beide befinden sich in der Zulassungsklasse N1 mit einem maximal zulässigen Gesamtgewicht von bis zu 3,5 Tonnen. Somit ist zum Fahren eines Q-Elion lediglich die Führerscheinklasse B Voraussetzung.

Damit positioniert sich der Q-Elion als universell einsatzbares Fahrzeug für Kommunen und Transportdienste. Dabei zeichnet sich der emissionsfreie Q-Elion durch den Verbau von qualitativ hochwertigen, teilweise wartungsfreien Komponenten aus. Die Betriebskosten sind im Vergleich mit einem Dieselfahrzeug derselben Klasse deutlich geringer. Beide Serien des Q-Elion sind durch vielzählige An- und Aufbaugeräte flexibel einsetzbar und können dank ihrer kompakten Größe von gerade einmal 1,60 Meter Breite auch schmale Gassen und Gehwege befahren.

T-Serie: optimaler Transporter für Kommunen, Lieferdienste, Werkslogistik und Gärtnereien

Die T-Serie des Q-Elion kommt bei Kommunen, Lieferdiensten oder Gärtnereien zum Einsatz. Auch für innerbetriebliche Transporteinsätze und Logistik-Zentren ist das E-Fahrzeug ideal geeignet. Der Transporter besticht durch die Kombination seiner kompakten Bauweise mit einer hohen Nutzlast von bis zu 1,4 Tonnen. Weitere Pluspunkte sind die Reichweite von bis zu 205 Kilometern und eine Höchstgeschwindigkeit von 65 km/h, womit auch Stadtautobahnen zur Verkürzung von Anfahrtszeiten genutzt werden können.