„Wir haben den unverwechselbaren Charakter dieser Ikone in einem großen Schritt weiterentwickelt und bleiben der typischen Bulli-Linie doch treu", sagt Chefdesigner Albert Kirzinger über das Transportfahrzeug. Die Weltpremiere des neuesten Multivans ist für Juni 2021 angesetzt. "Bewusst zitieren wir zum Beispiel die den Körper umfassende horizontale Charakter-Linie eines T3“, so Kirzinger. Das monolithische Volumen ist somit auch eine Hommage an die erste Generation des Multivan, die vor mehr als 35 Jahren debütierte.

Der neue Multivan nimmt zudem ein Stilmittel des T4 und damit der zweiten Generation auf: die unterhalb der Windschutzscheibe prägnant nach vorn gezogene Motorhaube. Für den Chefdesigner ist wichtig, dass die DNA der vielseitigen T-Reihe weiter lebt, auf den ersten Blick muss das Fahrzeug ein Bulli bleiben: mit charaktervollem, sympathischem Blick und klarem, zeitlosem Design. In diesem kurzen Video erläutert Albert Kirzinger wesentliche Design-Elemente eines Multivan: