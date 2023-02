Driving licence + Certificate of Professional Competence

Contract of carriage (applies only to those drivers who carry for example other drivers to perform work, an employment contract is required)

More you can find also here: https://www.mvcr.cz/docDetail.aspx?docid=22241909&doctype=ART

2. Commuters can enter without any changes. It is not necessary to fill in Public Health Passenger Locator Form or to undergo an antigen or PCR test before or after entry.

Necessary documents:

Demonstration of regular (at least once a week) crossing of the state border with a neighboring state for the purpose of performing work or education, for example by an employment contract or a certificate for cross-border workers and a certificate for cross-border pupils and students

More you can find here: https://www.mvcr.cz/docDetail.aspx?docid=22241482&doctype=ART

Stellungnahme des AWC Prag:

„Laut der neu veröffentlichten CZ-Einreiseverordnung gelten zusammengefasst folgende Regelungen: Die Einreise nach Tschechien aus Österreich (Land mit niedrigem Risiko) wird nur unter Einhaltung der 3G-Regel möglich sein, und zwar:

Geimpft: mind. 14 Tage nach der zweiten Dosis (EU-Impfzertifikat)

Genesen: mind. 11 Tage und max. 180 Tage nach dem ersten positiven PCR-Test

Getestet:

PCR-Test: maximal 72 Stunden vor der Einreise

Antigen-Test: maximal 48 Stunden vor der Einreise

Ebenfalls müssen sich alle Einreisenden vor der Einreise nach CZ online registrieren.

Von diesen Regelungen ausgenommen sind: