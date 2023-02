Das Ziel der Roadshow ist es, noch näher am Kunden zu sein und die persönliche Bindung weiter zu intensivieren. „Mit dem Besuch in unserem ,Tourbus‘ möchten wir den Kunden dort abholen, wo er ist – in seinem Alltag, inmitten seiner täglichen Themenfelder“, ergänzt Hoffmann. „Wir gestalten den Kundenbesuch dadurch noch zielführender und können individuellere Inhalte liefern.“ Zahlreiche Kunden meldeten im vergangenen Jahr zurück, die Roadshow sei hochwertig und bringe ihnen echten Mehrwert.

Selbstverständlich sind auch in diesem Jahr wieder alle Erfordernisse im Rahmen der Corona-Pandemie berücksichtigt. Abstand wird gewahrt und Mund-Nasen-Bedeckungen liegen bereit. Alle Flächen werden nach jedem Kundenbesuch vollständig gereinigt und desinfiziert. Zudem wird der Innenraum regelmäßig belüftet. Sicherheit geht vor – in jeder Beziehung. Bei den Reifen von Continental wie bei der Kundennähe.