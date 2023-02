Damit auch die Reifen auf die Batteriegewichte und das Fahrzeuggewicht angepasst sind, fährt der MAN Lion’s City E-Bus bei den VHH in Hamburg mit dem Conti Urban HA3. Im Hinblick auf die Anforderungen der Elektromobilität haben die Reifenentwickler von Continental die Tragfähigkeit des Reifens heraufgesetzt. Die Erhöhung des Lastindex ist nur ein Kriterium von mehreren, die in den Entwicklungskonzepten von Reifen für E-Fahrzeuge eine Rolle spielen. Im Rahmen von Alltagstests wie mit MAN sammelt Continental seit Jahren wertvolle Praxiserfahrungen. Angesichts des großen Bedarfs von Kommunen und Verkehrsbetrieben an emissionsfreien Elektroflotten und der rasanten Entwicklung des E-Mobilitätssegments steigt auch der Bedarf an geeigneten Reifen.

Beschleunigt wird diese Transformation durch die 2019 aktualisierte Clean Vehicle Directive der EU. Die Mindestziele für die Reduktion von CO2 durch emissionsarme und freie Busse im ÖPNV liegen in Deutschland bis Ende 2025 bei 45 Prozent und bis Ende 2030 bei 65 Prozent. Mindestens die Hälfte der Mindestziele für Busse im ÖPNV muss durch emissionsfreie Fahrzeuge erfüllt werden. Das bedeutet, sie müssen weniger als 1 g CO2/km ausstoßen als beispielsweise Elektro- und Brennstoffzellenfahrzeuge.