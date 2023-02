Von 22. – 26. September 2021 finden die 7. Berufseuropameisterschaften EuroSkills in Graz statt. Mehr als 450 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 31 Mitgliedsländern kämpfen bei diesem internationalen Leistungsvergleich in rund 45 Bewerben um die begehrten Europameistertitel. Auch SkillsAustria entsendet voraussichtlich 54 österreichische Teilnehmerinnen und Teilnehmer in 45 Berufen nach Graz. Dort tritt die heimische Fachkräfte-Elite mit einer starken Mannschaft gegen internationale Mitbewerber an. Mit von der Partie ist auch der Nutzfahrzeugtechniker und Systemelektroniker Ronald Brunäcker. Das freut selbstverständlich auch seinen Arbeitgeber, die MLM Matthias Limp Mobilservice, die so wie Brunäcker in Donnerskirchen im Burgenland ansässig ist. Brunäcker ging als Gewinner der AustrianSkills 2018 hervor.