Der Dosierkalender für das erste Halbjahr 2022 wurde von der Tiroler Landesregierung verabschiedet: Demnach wird der Lkw-Verkehr bei Kufstein-Nord zwischen Jänner und Juni 2022 an insgesamt 21 Tagen blockweise abgefertigt.

„Die letzten dreieinhalb Jahre haben gezeigt, dass die Blockabfertigungen als Lenkungsinstrument zur Aufrechterhaltung der Verkehrs- und Versorgungssicherheit an besonders kritischen Tagen, an denen Überlastungen drohen, für Tirol unverzichtbar sind. Im Kampf gegen den überbordenden Transit werden wir deshalb weiterhin daran festhalten, denn diese Maßnahme sorgt dafür, dass es in unserem Land an verkehrsreichen Tagen nicht zu einem kompletten Stillstand kommt“, betont LH Günther Platter.

Beim Transit-Schwerverkehr zeigt sich, dass dieser wieder annähernd das Vorkrisenniveau erreicht hat. In den Monaten Jänner bis Juli 2021 wurden an der Hauptmautstelle Schönberg rund 1,43 Millionen Schwerverkehrsfahrzeuge erfasst. Im Vergleichszeitraum des Rekordjahres 2019 waren es im selben Zeitraum 1,49 Millionen Lkw. Im Juni 2021 lagen die Zahlen mit 217.443 sogar über dem Niveau von 2019 – damals fuhren 210.803 Transit-Lkw über den Brenner.

Verkehrslandesrätin und Landeshauptmann-Stellvertreterin Ingrid Felipe streicht die Notwendigkeit des Dosiersystems zur Entlastung der Inntal- und Brennerautobahn hervor: „An den festgelegten Tagen ist mit großräumigen Überlastungen entlang des Brennerkorridors zu rechnen. Eine Lkw-Dosierung ist daher weiterhin zwingend notwendig, um gefährliche Situationen an den Auf- und Abfahrten zu vermeiden.“

Im Jahr 2020 wurden aufgrund der coronabedingten Mobilitätseinschränkungen nur 24 der ursprünglich 35 geplanten Dosiertage durchgeführt. Dabei wurde insgesamt 96 Stunden dosiert, was einem Durchschnitt von vier Stunden pro Dosiertag entspricht. Der transitierende Schwerverkehr hat sich im Vergleich zu 2019 mit 2,47 Millionen Lkw vergangenes Jahr mit 2,31 Millionen Fahrten nur geringfügig reduziert. „Ein Rückgang um 6,3 Prozent während der schwersten Wirtschaftskrise ist nur eine minimale Delle in der Statistik und bringt bei jetzt wieder deutlich steigender Verkehrsbelastung für die Tiroler Bevölkerung keine langfristige Erleichterung. Solange es keine europäischen Lösungen gibt, die den Schwerverkehr in Tirol durch Verlagerung deutlich reduzieren, werden wir das bewährte Dosiersystem weiter anwenden“, sagt Felipe.

Im laufenden Jahr 2021 sind laut Dosierkalender insgesamt 35 Dosiertage vorgesehen: 23 Tage wurden bereits absolviert, 19 davon im ersten Halbjahr.

Hinweis: Den Dosierkalender 2022 finden Sie auf der Website des Landes Tirol zum Download!

ACHTUNG - Update für September 2021: In der 38. Kalenderwoche 2021 ist auf der Brennerautobahn aufgrund von dringend notwendigen Baumaßnahmen mit weiteren Dosiermaßnahmen für Schwerfahrzeuge zu rechnen! Nähre Infos dazu finden Sie hier: /suche?q=tirol+zusaetzliche+dosierungen+wegen+sanierungsarbeiten+im+september