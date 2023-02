Das deutsche Logistik- und Bauunternehmen Gerdes + Landwehr, ein langjähriger Webfleet Solutions-Kunde, wird mit der internationalen Organisation Justdiggit beim Thema Nachhaltigkeit zusammenarbeiten. Ziel ist es, die CO2-Emissionen seiner Unternehmensflotte auszugleichen und einen positiven Einfluss auf das Klima sowie auf Natur und Menschen zu nehmen. Insgesamt hat sich das Unternehmen dazu verpflichtet, eine Fläche von 10.000 Hektar trockenem Land in Tansania durch die Wiederanpflanzung von mehr als 400.000 Bäumen zu begrünen. Dies entspricht mehr als der 2,5-fachen Fläche des Berliner Stadtzentrums.

Ermöglicht wird das Projekt durch das Programm „Green Your Fleet“ des Telematikanbieters Webfleet Solutions, der die Initiative gemeinsam mit seinem Partner Justdiggit ins Leben gerufen hatte, um Kunden und Flottenmanagern die Möglichkeit zu geben, einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Das Programm berechnet die jährlichen CO2-Emissionen einer Flotte. Webfleet Solutions-Kunden können sich auf Basis dieser Berechnung dafür entscheiden, ihre Emissionen auszugleichen, indem sie Justdiggit bei der Wiederbegrünung von Trockengebieten in Afrika unterstützen. Justdiggit ist globaler Partner des UN-Umweltprogramms, der sich auf Projekte zur Wiederaufforstung von Landschaften in Afrika mit lokalen Gemeinden fokussiert.

Das Familienunternehmen Gerdes + Landwehr versorgt mit rund 400 Mitarbeitern und 230 Lkw Kunden in ganz Deutschland mit zuverlässigen Logistiklösungen. Das Unternehmen sieht sich schon länger in einer besonderen Verantwortung für Umwelt- und Nachhaltigkeitsthemen.

„Auf dem Weg zu einem klimaneutralen Unternehmen haben wir bereits vor mehr als 10 Jahren damit begonnen, unseren CO2-Fußabdruck kontinuierlich zu reduzieren“, erklärt John Henrik Landwehr, Geschäftsführer von Gerdes + Landwehr. „Zum Beispiel nutzen wir die Webfleet OptiDrive-Lösung, um Kraftstoff zu sparen und die Fahrer zu einem umweltfreundlicheren Fahrstil zu bewegen. Dies geht Hand in Hand mit Kostensenkungen für unsere Kunden durch die Vermeidung von Leerkilometern und die kontinuierliche Reduzierung des Eigengewichts zur Erhöhung der Tragkraft und Reduzierung der Anzahl der Transporte.“

Gerdes + Landwehr strebt an, so bald wie möglich auf Basis erneuerbarer Energien zu fahren. „Wir würden gerne unsere gesamte Flotte mit erneuerbaren Energien betreiben, aber die Möglichkeiten für schwere Lkw sind heute noch begrenzt. Die Partnerschaft mit Justdiggit macht es möglich, unsere Emissionen in der Zwischenzeit auszugleichen und einen direkten positiven Einfluss auf das Klima zu nehmen, indem wir die Natur regenerieren und gleichzeitig die Gemeinden vor Ort stärken“, so Landwehr weiter.

Durch die langfristige Partnerschaft mit der niederländischen NGO geht das Unternehmen sogar noch einen Schritt weiter. Die geplante Investition wird zu einer Begrünung eines Gebiets führen, das 2,5 Mal so groß ist wie das Berliner Stadtzentrum. Insgesamt werden 405.000 Bäume wieder zum Leben erweckt, wodurch 153.000 Tonnen CO2 gebunden werden und 54.000 Menschen profitieren.

„Wir freuen uns sehr über diese neue Partnerschaft mit Gerdes + Landwehr, die uns bei unseren Bemühungen um eine Abkühlung des Planeten unterstützen wird", sagte Wessel Koning, Business Development and Partnerships Director bei Justdiggit. „Es ist großartig zu sehen, dass die ‚Green Your Fleet-Plattform‘ Unternehmen im Transportsektor inspiriert, sich uns bei der Bewegung zur Wiederaufforstung anzuschließen.“